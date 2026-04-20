Новый этап: Анна Пересильд решила не оставаться в школе до 11 класса

Диана Кулманакова
Юная актриса уверяет, что созрела для самостоятельной жизни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Юная актриса Анна Пересильд намерена покинуть школьные стены до окончания 11 класса. Об этом она сообщила во время прямого эфира со своими подписчиками в социальной сети.

Дочь известной актрисы Юлии Пересильд призналась, что приняла окончательное решение выпуститься из учебного заведения досрочно. Девушка аргументировала свой поступок тем, что чувствует себя значительно старше сверстников и готова к началу самостоятельной профессиональной жизни.

По ее словам, она ощущает себя в привычной образовательной среде не совсем комфортно, так как внутренне уже переросла этот этап.

Анна Пересильд подчеркнула, что ее стремление уйти из школы не является формой подросткового бунта или желанием привлечь к себе излишнее внимание общественности.

Она отметила, что хочет максимально быстро погрузиться в учебу в профильном институте для дальнейшего развития своего таланта.

Актриса добавила, что обучение в вузе даст ей необходимую свободу и возможность совершенствовать свои навыки и развиваться как личность. К этому, как уточнила Пересильд, она полностью готова.

В 2025 году Анна закончила девятый класс и получила аттестат.

