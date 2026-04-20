«Придерживаюсь органики»: Ирина Ортман о собственном стиле

Певица следит за модными трендами, но предпочтение отдает своей индивидуальности.

Ирина Ортман: главное в любом образе — комфорт и уместность

В любом образе главное — комфорт и уместность. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала певица Ирина Ортман на премьере второго сезона шоу «Дизайнер».

Артистка отметила, что для нее ключевые признаки хорошего образа — это комфорт и уместность месту и событию. А вот соответствие наряда последним модным веяниям — не главный показатель при выборе.

«Я, конечно же, интересуюсь трендами. Но, как правило, я все равно придерживаюсь своей органики, своего какого-то определенного стиля и того, в чем мне будет удобно и комфортно», — объяснила Ортман.

Она также рассказала, что базовым комплектом для себя выбрала сочетания из таких вещей, как футболка, джинсы и жакет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актрису Екатерину Волкову возмутил провокационный образ бывшей участницы телепроекта «Дом-2», блогера Алины Ян на красной дорожке 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Артистка выразила недовольство излишне откровенным нарядом интернет-знаменитости.

