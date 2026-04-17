Быть шутом: Екатерину Волкову возмутил полуголый наряд одной из гостей ММКФ

Екатерина Волкова раскритиковала полуголый наряд Алины Ян на ММКФ

Провокационный образ бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Алины Ян на красной дорожке 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) вызвал недовольство актрисы Екатерины Волковой. Свое негодование звезда «Ворониных» высказала в блоге в социальной сети.

Волкова публично осудила блогера за излишне откровенный внешний вид. Поводом для возмущения стал наряд, состоящий из прозрачных кружевных колготок, трусов с завышенной талией и специфического золотистого корсета, имитирующего формы обнаженного тела.

Актриса выразила глубокое сожаление по поводу утраты элегантности и превращения статусных мероприятий в площадку для дешевого хайпа.

Волкова сравнила появление современных медийных персон на фестивале с визитом нетрезвых людей в оперный театр.

«Раньше выход на дорожку был привилегией. Одежда — жест уважения к фестивалю и тем, кто был до тебя. Сейчас смотрю репортажи — у меня возникает физическая неловкость. Как в оперу ворвались пьяные родственники. Они не бунтуют, они просто не понимают, куда попали. Для них дорожка — лайв-стрим, хайп. Как для той блогерши в колготках и трусах, от которой волосы дыбом. Неужели так приятно чувствовать себя шутом?» — заявила она.

Московский международный кинофестиваль стартовал 16 апреля и продлится до 23 апреля. Мероприятие проходит на различных площадках столицы, основной из которых традиционно стал кинотеатр «Октябрь».

В программе фестиваля — множество премьер отечественных и зарубежных фильмов. Открытие ММКФ собрало главных звезд шоу-бизнеса, а за красной дорожкой следили десятки тысяч пользователей.

Помимо Алины Ян, среди гостей фестиваля были замечены Кристина Асмус, Ида Галич, а также режиссер Валерия Гай Германика, которая также выбрала смелый образ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.