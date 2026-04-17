Быть шутом: Екатерину Волкову возмутил полуголый наряд одной из гостей ММКФ

Актриса сравнила ищущих хайп блогеров с пьяными людьми.

Образы звезд на красной дорожке Московского кинофестиваля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Екатерина Волкова раскритиковала полуголый наряд Алины Ян на ММКФ

Провокационный образ бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Алины Ян на красной дорожке 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) вызвал недовольство актрисы Екатерины Волковой. Свое негодование звезда «Ворониных» высказала в блоге в социальной сети.

Волкова публично осудила блогера за излишне откровенный внешний вид. Поводом для возмущения стал наряд, состоящий из прозрачных кружевных колготок, трусов с завышенной талией и специфического золотистого корсета, имитирующего формы обнаженного тела.

Актриса выразила глубокое сожаление по поводу утраты элегантности и превращения статусных мероприятий в площадку для дешевого хайпа.

Волкова сравнила появление современных медийных персон на фестивале с визитом нетрезвых людей в оперный театр.

«Раньше выход на дорожку был привилегией. Одежда — жест уважения к фестивалю и тем, кто был до тебя. Сейчас смотрю репортажи — у меня возникает физическая неловкость. Как в оперу ворвались пьяные родственники. Они не бунтуют, они просто не понимают, куда попали. Для них дорожка — лайв-стрим, хайп. Как для той блогерши в колготках и трусах, от которой волосы дыбом. Неужели так приятно чувствовать себя шутом?» — заявила она.

Московский международный кинофестиваль стартовал 16 апреля и продлится до 23 апреля. Мероприятие проходит на различных площадках столицы, основной из которых традиционно стал кинотеатр «Октябрь».

В программе фестиваля — множество премьер отечественных и зарубежных фильмов. Открытие ММКФ собрало главных звезд шоу-бизнеса, а за красной дорожкой следили десятки тысяч пользователей.

Помимо Алины Ян, среди гостей фестиваля были замечены Кристина Асмус, Ида Галич, а также режиссер Валерия Гай Германика, которая также выбрала смелый образ.

17 апр
«Любовь — это не только гладить по головке»: Галич о воспитании детей
17 апр
«Вся в меня»: Любовь Толкалина о жизни дочери Марии
17 апр
«Жуткий деспот»: Павел Деревянко пошутил, что не щадит свою жену Зою Фуць
17 апр
«Не просто бывшая девушка Лепса»: Аврора Киба нашла новый способ прославиться
16 апр
Экс-участница «Дома-2» Алина Ян вышла на красную дорожку с небритыми подмышками
16 апр
О любви, боли и времени: какие фильмы покажут на Московском международном кинофестивале
Новолуние в Овне 17 апреля 2026: кому из знаков зодиака стоит быть осторо...

Последние новости

0:00
Отец и дочь пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку
23:41
«Образец для новых поколений»: умер актер и кинорежиссер Вячеслав Никифоров
23:23
Расстрел в лифте: в Петербурге удалось пролить свет на преступление 1990-х годов
23:10
Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
22:56
Бизнес в Эстонии оказался под угрозой: кризис ударил по крупным проектам
22:22
Пятеро детей едва не задохнулись из-за сценического дыма на концерте в Москве

Сейчас читают

Минутный тест: врач раскрыл быстрый способ самопроверки на артрит
Лишний вес до 30 лет повышает вероятность преждевременной смерти
Закрыть ипотеку за сутки: законно ли собирать деньги у подписчиков в соцсети
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Новолуние в Овне 17 апреля 2026: гороскоп для знаков зодиака
Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Светлая седмица: правила каждого дня Пасхальной недели
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео