Раскрыты детали тайной встречи принцессы Дианы и Кеннеди-младшего

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Наследник президентской династии пробирался в номер через черный ход, чтобы сохранить визит в секрете.

Тайная встреча Дианы и Кеннеди-младшего

Фото: © Getty Images/Princess Diana Archive / Stringer

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Тайная встреча принцессы Дианы и Кеннеди-младшего была в отеле Carlyle

В декабре 1995 года в нью-йоркском отеле Carlyle состоялась единственная встреча принцессы Дианы и Джона Кеннеди-младшего. Об этом сообщил журнал People.

Чтобы не привлекать внимание публики и прессы, 35-летний сын убитого президента США воспользовался служебным входом.

Личный секретарь леди Ди Патрик Джефсон встретил его в лобби и тайно сопроводил в апартаменты. Кеннеди-младший, только что запустивший свой журнал George, рассчитывал уговорить принцессу стать героиней обложки, однако получил вежливый, но твердый отказ — советники сочли, что это станет слишком мощным авансом для молодого издания.

Тем не менее атмосфера сложилась самая теплая. Джефсон описал происходящее как «нечто вроде игры в прятки», отметив, что между хозяйкой и гостем проскочила та самая искра, которая была свойственна общению принцессы с противоположным полом.

«Ощущалась легкая флиртующая нотка, но статус Джона добавил встрече особый блеск», — приводит People слова секретаря.

Он также добавил, что Кеннеди выглядел «ищущим поддержки», а Диана быстро расположила его к себе.

Хотя на обложку Диана не согласилась сразу, она дала понять, что может рассмотреть такую возможность позже — например, к 50-му или 100-му номеру журнала.

Ранее 5-tv.ru писал о душераздирающем письме Карла III, в котором он признался в ощущении «невыносимой пустоты» после смерти принцессы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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