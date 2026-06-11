Продюсер Пудовкин опроверг сообщения об инсульте Александра Буйнова

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

До этого в СМИ появилась информация, что народный артист России не смог сразу заметить ухудшение состояния.

В каком состоянии здоровья Александр Буйнов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Продюсер Пудовкин: поводов для беспокойства о здоровье Александра Буйнова нет

Продюсер Александр Пудовкин опроверг информацию о том, что народный артист России Александр Буйнов перенес инсульт. По его словам, певец чувствует себя хорошо. Об этом Пудовкин сообщил в беседе с ТАСС.

До этого в СМИ появилась информация, что Буйнов якобы перенес микроинсульт и не смог сразу заметить ухудшение состояния. Также сообщалось, что артист обращался к медикам из-за скачков давления и общей слабости.

Пудовкин же заявил, что с Буйновым все в порядке, а поводов для беспокойства нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что сам Буйнов не ставит перед собой цель дожить до 100 лет. Об этом певец рассказывал на праздничном концерте «Про100 Зацепин», посвященном 100-летию Героя Труда и народного артиста России Александра Зацепина. Когда журналисты спросили артиста, мечтает ли он встретить собственное столетие, Буйнов после короткой паузы ответил, что такой цели у него нет.

Александр Буйнов родился 24 марта 1950 года в Москве. Артисту 76 лет. Несмотря на разговоры о возрасте, певец продолжает вести активную творческую жизнь и выходить на сцену.

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