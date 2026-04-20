Неизлечимо больной пенсионер напал на 95-летнюю женщину ради денег на азартные игры

В Британии неизлечимо больной пенсионер напал на 95-летнюю знакомую

В Великобритании 81-летний Эдвин Моррисон был приговорен к восьми годам лишения свободы за попытку ограбления 95-летней женщины Мэри Морган. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Злоумышленник проник в жилище жертвы, представившись муниципальным служащим. После этого он применил силу и связал пожилую женщину кабельными стяжками.

Преступник рассчитывал найти в доме крупные денежные суммы, однако завершить задуманное ему помешала случайность: к потерпевшей пришла парикмахерша. Ее визит спугнул нападавшего, тот скрылся.

Согласно материалам дела, защита Моррисона строила линию на том, что мужчина пошел на преступление от отчаяния из-за неизлечимого заболевания.

Летом 2024 года медики диагностировали у мужчины терминальную стадию рака почек. Пациенту отвели не более двух лет жизни. Адвокаты утверждали, что пенсионер остро нуждался в средствах на оплату собственных будущих похорон и решился на грабеж только после того, как попытка собрать пожертвования в интернете провалилась.

Жертва была выбрана не случайно: ранее Моррисон работал курьером в службе доставки лекарств и часто заезжал к Морган. Видя, что женщина всегда оставляет ему чаевые, он ошибочно предположил, что она обладает значительным богатством.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что доводы стороны защиты были далеки от истины. Прокуроры установили, что на момент совершения преступления похороны Моррисона уже были полностью оплачены.

После того как эта ложь вскрылась, адвокаты пытались оправдать подзащитного желанием помочь возлюбленной, но следствие пришло к иному выводу. Истинным мотивом действий пенсионера оказалась его пагубная зависимость от азартных игр, требовавшая постоянных финансовых вливаний.

Несмотря на преклонный возраст и тяжелое состояние здоровья подсудимого, суд счел его действия социально опасными и назначил реальный срок заключения, который, учитывая прогнозы врачей, может стать для него пожизненным.

