Первая волна цунами пришла к побережью Японии

Анастасия Федорова
Жителей просят не приближаться к берегу.

Фото: www.globallookpress.com/Xinhua

Первая волна цунами, вызванная землетрясением на севере Япония, достигла побережья страны. Об этом 20 апреля сообщил телеканал NHK.

По данным метеорологов, волна была зафиксирована в море у побережья префектуры Иватэ. Специалисты предупреждают, что последующие волны могут оказаться более мощными. Жителей призвали соблюдать осторожность и не приближаться к береговой линии.

Прежде японские власти объявили угрозу цунами высотой до трех метров. Это произошло после мощного землетрясения, которое зафиксировали в Тихом океане к востоку от побережья северо-восточного региона Тохоку. Магнитуда подземных толчков, по оценке экспертов, составила 7,5. При этом максимальная интенсивность достигала 5.

«В настоящее время для прибрежных районов Японии действуют предупреждения о цунами», — было сказано в публикации.

Кроме Иватэ, предупреждение распространялось на Аомори, Мияги, а также остров Хоккайдо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщили специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Эпицентр стихии находился всего в 15 километрах от никарагуанской столицы Манагуа, где проживает почти миллион человек. Несмотря на близость к крупному населенному пункту, информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало.

