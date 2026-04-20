Пенсионный капитал: как законно увеличить выплаты в старости

Сенатор Мурог: граждане РФ могут легально повысить размер пенсионных выплат

Россияне могут существенно повысить размер своей будущей пенсии, используя несколько легальных механизмов накопления пенсионных коэффициентов. Об этом сенатор Игорь Мурог рассказал в беседе с RT.

По словам парламентария, ключевым условием для формирования солидного пенсионного капитала является наличие официального трудоустройства с прозрачной системой оплаты труда. Мурог подчеркнул, что именно «белая» зарплата позволяет работодателю направлять страховые взносы в Социальный фонд России в полном объеме, что напрямую влияет на итоговое количество баллов на лицевом счете сотрудника.

Эффективным способом увеличения выплат также является решение гражданина об отсрочке выхода на заслуженный отдых. Если человек продолжает работать после достижения пенсионного возраста, не обращаясь за назначением пособия, ему начисляются специальные премиальные коэффициенты.

Сенатор привел конкретные цифры: при оформлении пенсии на пять лет позже положенного срока годовые баллы возрастают в 1,45 раза, а размер фиксированной выплаты увеличивается на 36%. Это позволяет значительно скорректировать итоговую сумму в сторону увеличения за счет добровольного продления трудовой активности.

Дополнительные пенсионные баллы начисляются не только за периоды непосредственной работы, но и за социально значимую деятельность, называемую нестраховыми периодами. В этот перечень входит время прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил, периоды ухода за детьми до достижения ими полутора лет, а также время, посвященное заботе об инвалидах первой группы или пожилых людях, достигших 80-летнего возраста.

Мурог отметил, что комплексный подход к управлению своим трудовым стажем и доходом поможет обеспечить финансовую стабильность в старшем возрасте.

