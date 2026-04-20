«Бабушка-молния»: как 71-летняя пенсионерка из Петербурга стала звездой соцсетей

71-летняя пенсионерка из Петербурга стала звездой соцсетей

Героиней истории, вдохновляющей и вызывающей восторг, стала петербургская пенсионерка, 71-летняя Ольга Богачева. Ее зажигательные танцы на Невском проспекте взорвали соцсети. Миллионы просмотров, поддержка в комментариях… Как бабушка стала уличной артисткой и через что ей пришлось пройти, у нее самой узнал корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Один танец в центре Петербурге — и в свои 71 пенсионерка стала звездой соцсетей. Теперь петербуржцы ждут, когда «бабушка-молния» вновь выйдет на Невский проспект.

В жизни Ольга Владимировна куда проще — в популярности видит мало толку.

«Все: „Молодец, умница, красавица, ты-ты-ты!“ А работа где? Я работать хочу, ребят, в школе», — говорит пенсионерка Ольга Богачева.

Всю жизнь трудилась учителем географии и биологии, старалась всеми способами заинтересовать учеников. Уходить не планировала — вынудили обстоятельства. Все как по сценарию пьесы Разумовской: считала их почти своими детьми, доверяла, а класс воспользовался этой добротой.

«Девятый класс был чудесный просто у меня там, чудный. Как они меня любили, я их тоже. А вот этот мальчик и еще два парня, они стали срывать мне уроки. И вот кончилось тем, что 9 Мая мне вот этот портрет, с которым я в первый „Бессмертный полк“ пошла, они сбросили на пол», — рассказывает она.

Приняла волевое решение — уволилась. Следом судьба ударила по здоровью — развился остеопороз, заболевание костей, при котором они становятся хрупкими. Еще одна темная полоса в жизни Ольги Владимировны.

«И когда вот мне стало легче, понимаете, три месяца вот эти, которые мне надо было хорошее питание, бомжи на Невском меня кормили. И я воровала в магазинах, очень хотелось есть», — признается пенсионерка.

И помощи попросить не у кого — муж пристрастился к алкоголю и погиб прямо на работе, а дети не стремятся поддерживать связь.

«Я вырастила двоих детей, которые теперь считают, что я позорище семьи. На мне они были, при моей интенсивной работе, понимаете», — говорит Ольга Владимировна.

Находить позитив во всем — вот ее главное оружие. Из-за проблем со здоровьем вынуждена постоянно двигаться, но она только и рада. Познакомилась с уличным танцором случайно, теперь он ее друг.

«Она дает жару молодым постоянно у нас. „Давайте, давайте танцевать, давайте, давайте танцевать“. Хотя у нее уже маленькие проблемы со здоровьем, 71 год. Но она все равно танцует, не сдается. Я ей даже говорю: „Дайте пару советов молодым“. Она дает спокойно: „Больше энергии, больше спорта“. Она постоянно в движении», — рассказывает уличный танцор Максим.

В свои 71 у «бабушки-молнии» все только начинается. Недавно снова вышла замуж! Сейчас мужчина находится в Израиле — вернется к супруге уже в июле.

«А насколько моложе?» — спросил корреспондент.

«18 лет! Нам весело, Павел тоже хорошо танцует, но поет он, ребята, это ужас какой-то», — ответила пенсионера.

А вот сама Ольга Владимировна и танцует, и поет! Свои таланты демонстрирует Диме Билану — под его песни, в основном, и танцует на Невском проспекте. Певец уже в курсе, что у него появилась такая энергичная фанатка. А сама пенсионерка строит планы дальнейшей жизни.

