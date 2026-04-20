Годовалая девочка госпитализирована с колотой раной лица из-за палочки для суши

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа годовалая девочка получила травму, напоровшись на бамбуковую палочку для суши. Пострадавшую госпитализировали с колотой раной на твердом небе. Об этом сообщила городская станция скорой помощи порталу URA.RU.

Как сообщили в методическом отделе городской станции скорой, происшествие случилось, когда ребенок взял бамбуковую палочку для суши в рот, после чего упал, ударившись небом о предмет.

«Кровоточила незначительно, других повреждений не было», — уточнили сотрудники станции скорой помощи.

Девочку оперативно доставили в больницу для консультации и осмотра.

По информации источника, подобных случаев в Ноябрьске не было зафиксировано ранее.

«Чаще всего с детьми случаются ожоги по неосторожности», — отметил собеседник агентства.

