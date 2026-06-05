От Байдена к Трампу: Лавров заявил о преемственности политики США по Украине

Лавров: курс США по Украине не изменился, несмотря на смену руководства

Вашингтон сохранил прежний курс в отношении конфликта на Украине, несмотря на то, что руководство страны поменялось. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках Петербургского международного экономического форума.

Накануне глава американского Госдепа Марко Рубио сказал, что США нельзя считать «беспристрастными посредниками» в украинском урегулировании, так как Вашингтон поддерживает киевский режим.

Лавров напомнил, что Трамп до и после возвращения в Белый дом обвинял Байдена в начале конфликта. Кроме того, он подчеркнул, что контакты на различных уровнях между Россией и США возобновились при действующей администрации.

«То, что сказал госсекретарь США Марко Рубио в Конгрессе о роли США не как посредника, а как страны, поддерживающей Украину, свидетельствует об обратном: что война Джо Байдена стала войной Дональда Трампа», — заявил глава ведомства.

Министр пояснил, что сегодня Вашингтон продолжает обсуждать новые механизмы давления на Москву. Он указал на наличие в бюджете Пентогона поддержку Украине до 2029 года и введение новых антироссийских ограничений.

Ранее Рубио заявил о важности вести диалог с Россией. По его словам, Штатам необходимо учитывать ее ядерный потенциал.

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