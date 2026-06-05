Захарова: мясной нож властей Киева и Запада впивается в население Украины

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

По словам дипломата, под ударом оказались православие, культурное наследие и литература.

Захарова о геноциде местного населения на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Тема:
ПМЭФ 2026

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума заявила, что действия киевских властей и поддерживающих их западных стран нанесли серьезный ущерб культуре и населению Украины, что является геноцидом.

«Выкашивается население Украины, вымарывается исторический опыт народа», — заявила дипломат в беседе с ТАСС на ПМЭФ.

Дипломат отметила, что под ударом оказались православие, культурное наследие и литература. Святыни, мощи и исторические объекты подвергаются уничижению и разделению по конфессиональному признаку. В качестве примера она привела попытки «разделить Гоголя на российскую и украинскую составляющие».

Ранее, 19 апреля, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Владимир Зеленский и его западные хозяева являются основной причиной геноцида украинского и русского народов. Он также подчеркнул, что Украина, потерявшая в годы Великой Отечественной войны 7 миллионов человек, вместо восстановления исторической справедливости восхваляет нацизм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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