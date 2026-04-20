Эштон Катчер приревновал Милу Кунис к другому

Диана Кулманакова
Проблемой стал коллега звезды.

Фото: www.globallookpress.com/CraSH

Radar Onlinе: Эштон Катчер заподозрил Милу Кунис во флирте с Джошем О’Коннором

В семье знаменитых актеров Эштона Катчера и Милы Кунис назревает серьезный конфликт на почве ревности из-за совместной работы актрисы с Джошем О’Коннором. Об этом сообщает Radar Online.

По данным источников издания, между артистами, которые вместе снимались в детективной ленте стримингового сервиса Netflix «Достать ножи: Проснись, мертвец», возникла сильная симпатия. Из-за этого супруг Кунис начал открыто проявлять агрессию.

Несмотря на то, что пара состоит в браке с 2015 года и воспитывает двоих детей, Катчера выводит из себя тот факт, что Кунис продолжает поддерживать тесный контакт с О’Коннором даже после завершения съемок.

Инсайдеры отметили, что Кунис всегда привлекали неординарные мужчины. Они напомнили о ее многолетнем романе с Маколеем Калкином. Близкие к окружению пары источники подчеркнули, что химия между Милой и Джошем видна невооруженным глазом во время совместных пресс-туров.

Инсайдеры поставили под вопрос то, как Эштон справится с этой ситуацией, учитывая его непростой характер. Знакомые с ситуацией лица советуют актеру быть реалистом, ведь Джош О’Коннор уже долгое время находится в стабильных отношениях и дорожит репутацией. Актеру скандалы не нужны, так как он надеется стать следующим исполнителем роли Джеймса Бонда.

