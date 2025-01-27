Грозит тюрьма: СК объявил рэпера Моргенштерна в международный розыск

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 12 0

СК объявил рэпера Моргенштерна в международный розыск

Моргенштерна объявили в розыск

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На знаменитость заведено уголовное дело.

Следственный комитет (СК) объявил рэпера Алишера Моргенштерна* в розыск. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках предварительного следствия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иноагента), следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск. Расследование уголовного дела в отношении Моргенштерна продолжается», — пояснил представитель СК.

Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что оснований для принятия таких мер у следствия нет. По его словам, рэпер не скрывается, его место нахождение известно правоохранительным органам. Сейчас Моргенштерн находится на лечении, о чем сам ранее заявлял публично. Ни Алишер, ни его защита вины во вменяемых знаменитости преступлениях не признают и намерены это доказать.

В 2022 году рэпер был признан Минюстом иноагентом. До этого музыкант уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента. В сентябре 2024 года прокуратура Москвы возбудила против Моргенштерна уголовное дело. Рэперу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что имущество Моргенштерна арестовали.

* — признан в РФ иноагентом

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.26
-0.84 103.19
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:17
Кофе или чай: какой напиток сильнее вредит здоровью
9:16
Грозит тюрьма: СК объявил рэпера Моргенштерна в международный розыск
9:00
Глава МВД Германии потребовала более полумиллиарда евро на курсы для мигрантов
8:46
Любовь не знает слова «война»: как в блокадном Ленинграде играли свадьбы
8:42
«Адекватных не найти»: Фадеев рассказал, почему не было кастинга в SEREBRO
8:24
«Купол Донбасса» перехватил 165 украинских дронов над Донецком и Макеевкой за прошедшую неделю

Сейчас читают

«Я убежала из дома»: как Тамара Семина покорила Россию
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год