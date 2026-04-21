Глава МАГАТЭ заявил, что мир находится на пороге новой гонки ядерных вооружений

Мир в данный момент стоит на пороге начала новой гонки ядерных вооружений. Об этом 20 апреля заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью газете The Telegraph.

«Мы видим очень устойчивый рост ядерного арсенала. Так что, в каком-то смысле, я испытываю по этому поводу беспокойство? Да, потому что я думаю, что мир с меньшим количеством ядерного оружия лучше, чем мир с большим», — сказал он.

Гросси подчеркнул, что в некоторых европейских странах, государствах Малой Азии и на Дальнем Востоке все чаще обсуждается возможность обретения ядерного оружия. Он отметил, что такие дебаты вызывают значительные опасения, так как для глобальной безопасности критически важно сохранить действующий режим нераспространения.

20 апреля на заседании клуба «Триалог» заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что все больше стран-союзников США в Европе рассматривают возможность развития своих ядерных потенциалов. Это, по его словам, может привести к разрушению существующего режима. При этом Россия продолжает соблюдать мораторий на ядерные испытания, который был введен в 1990 году.

