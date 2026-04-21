Стрельба у пирамид Теотиуакана: погибла туристка, ранена россиянка

|
Борис Сатаров
Инцидент произошел в одном из самых популярных туристических мест Мексики.

Фото: www.globallookpress.com/dpa/Felix Marquez

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженный мужчина 20 апреля открыл стрельбу на территории археологического комплекса Теотиуакан в штате Мехико. В результате нападения погибла туристка из Канады, еще несколько человек получили ранения.

По данным агентства Reuters, после стрельбы нападавший покончил с собой. Мотивы его действий не уточняются.

Пострадавшие

Секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда сообщил, что среди раненых — гражданка России, а также двое колумбийцев и канадка. Изначально речь шла о четырех пострадавших, однако позже появились данные, что их число могло увеличиться примерно до десяти человек.

Всем раненым оказывается медицинская помощь.

Состояние россиянки

В посольстве России в Мексике заявили, что состояние пострадавшей россиянки оценивается как стабильное. Сотрудники консульского отдела находятся в больнице.

По информации дипломатов, женщина прошла необходимые обследования, и в настоящее время угрозы ее жизни нет.

Что это за место

Теотиуакан — один из крупнейших археологических комплексов страны, расположенный недалеко от Мехико. Это популярное туристическое направление, ежегодно привлекающее тысячи посетителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
75.24
-0.81 88.38
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

