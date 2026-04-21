Пять человек пострадали в результате пожара в доме, где снимали «Иронию судьбы»

|
Александра Якимчук
Огонь охватил территорию площадью 40 квадратных метров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве в доме, где снимали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», произошел пожар. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Согласно полученным данным, в результате пожара в многоэтажном доме на проспекте Вернадского пострадали пять человек. Их с ожогами доставили в больницы. Огонь распространился на площадь 40 квадратных метров.

Возгорание удалось ликвидировать.

«Причина пожара неизвестна, пострадали пять человек от ожогов, отравления угарным газом, продуктами горения», — уточнил источник.

Несмотря, что официального заключения о том, что могло спровоцировать возгорание, еще нет, местные жители предполагают, что устроить пожар могли два «пьяных маргинала».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 20 апреля в школе № 53 в Ростове-на-Дону произошло возгорание в учебном кабинете. В связи с чем из здания были эвакуированы 950 человек.

Сообщение о пожаре поступило в 08:17, а уже в 08:31 огонь был ликвидирован. К тушению привлекались семь единиц техники и 18 спасателей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
75.24
-0.81 88.38
-1.25
