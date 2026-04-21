Не нужно быть Стивом Джобсом или Тимом Куком, чтобы с уверенностью заявить — в 2026 году выйдет новый айфон. Это было ожидаемо, а тут еще и свежие сливы в сети появились.

Сможет ли новая модель смартфона превзойти свою прошлогоднюю версию и какими сеснациями расширится линейка в 2026-м?

Какие модели айфон 18 войдут в линейку

Говорят, Apple расширит 18-й модельный ряд айфонов.

Помимо флагманских iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, в линейку может войти первый в истории компании раскладной смартфон. Соглсано открытым данным в сети, называться он будет iPhone Fold.

Бюджетную часть модельного ряда представит стандартный iPhone 18. А дальше только догадки: обсуждается, что выйдет облегченная версия iPhone 18e и супертонкий iPhone Air второго поколения.

Мини-версии больше не будет.

Когда состоится презентация нового айфон 18

Apple традиционно представляет новые смартфоны в сентябре — тут пока что все по графику.

Ожидается, что осенью 2026-го компания представит флагманские версии — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и обсуждаемую сенсацию iPhone Fold.

Есть информация, что базовая модель айфон 18 и две бюджетные могут выйти позже — предположительно весной 2027 года.

Точную дату презентации еще не объявили. Она обычно становится известна за несколько недель до мероприятия. В последние годы Apple проводит анонсы в середине сентября, а старт продаж следует вскоре после этого.

Когда айфон 18 появится в России

С 2022 года Apple не осуществляет официальные поставки своих устройств в Россию. Тем не менее продукция бренда весьма оперативно попадает на отечественный рынок через параллельный импорт.

По прогнозам, первые партии флагманских моделей iPhone 18 Pro и Pro Max поступят в продажу в России в конце сентября — начале октября 2026 года. Если базовый смартфон действительно выйдет весной 2027-го, то в РФ ее можно будет приобрести примерно через месяц после старта мировых продаж.

К концу октября или началу ноября 2026 года ассортимент ожидаемо расширится: начнут продаваться всевозможные цвета и конфигурации памяти.

Что нового будет в айфон 18

Большинство яблочных пользователей ждет не столько серьезной производительности, сколько сенсации. И она будет, точнее — они:

Складной айфон. Ожидается, что он станет самым дорогим смартфоном на iOS; Отказ от Dynamic Island. Теперь будет отдельное отверстие для фронтальной камеры, а датчики Face ID разместят под экраном; Переменная диафрагма. Айфон научится регулировать диаметр отверстия, пропускающего свет на матрицу, и станет автоматически подстраиваться под любое освещение; Модем C2. Благодаря этому айфоны смогут напрямую пользоваться интернетом через спутники; Чип А20. Обсуждается, что он сможет обрабатывать ИИ-просы и работать с большими языковыми моделями прямо на телефоне, опять же без интернета.

Разрыв между базовой моделью и Pro‑версиями продолжает сокращаться: они получают схожие экраны и камеры. Однако флагманские устройства сохранят преимущества в виде улучшенного процессора, большего объема памяти и продвинутых фотовозможностей.

На основе последних утечек уже можно примерно представить характеристики 18-й линейки:

Процессор. Ожидается переход на 2-нанометровые чипы. Флагманские модели получат процессор A20 Pro, базовый смартфон может оснащаться A20 или прошлогодним A19 Pro;

Память. Объем оперативной (не встроенной) памяти в Pro‑версиях может вырасти до 12 ГБ, в базовых моделях сохранится стандарт в 8 ГБ;

Связь. Поддержка 5G и LTE, Wi-Fi 7 с пропускной способностью до 46 Гбит/с, Bluetooth 6, NFC;

Экран. OLED‑дисплеи с технологией ProMotion и адаптивной частотой обновления до 120 Гц.

Размеры: 6,3 дюйма у базовой модели и Pro, 6,9 дюйма у Pro Max;

Камеры. Основная — 48 Мп, ультраширокоугольная — 48 Мп. В «прошках» появится регулируемая диафрагма и улучшенный телеобъектив с 8-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера — 18 Мп;

Аккумулятор. Его емкость увеличится: около 3700 мАч у базовой модели, 4300 мАч у Pro и 5200 мАч у Pro Max;

Дизайн. Задняя панель сохранит тройной блок камер;

Корпус. Алюминий в базовых моделях, титан в «прошках». Защита Ceramic Shield.

В каких цветах выйдет айфон 18

Говорят, сейчас Apple намерена расширить цветовую гамму своих устройств, добавив как минимум один принципиально новый фирменный оттенок — но это для про-версий.

Базовые айфоны 18, напротив, будут более универсальными. В числе вероятных вариантов называют:

Классический белый;

Нежно-розовый;

Светлый зеленоватый оттенок;

Черный.

Эти цвета может дополнить серебристый.

В отношении про‑моделей приоритет из года в год отдается глубоким и насыщенным тонам. Обсуждаются бордовый, фиолетовый и кофейный. Однако в серийное производство, вероятнее всего, будет запущен лишь один из них.

Фиолетовый оттенок уже использовался ранее, хотя на утекших в сеть фотографиях и выглядит оригинально. Кофейный или охристый же вариант, судя по визуализациям, выглядит недостаточно выразительно, чтобы стать визитной карточкой обновленной линейки.

Наиболее вероятным кандидатом на роль нового фирменного цвета выглядит бордовый, особенно после популярности прошлогоднего оранжевого и вечной окупаемости красного.

Еще есть интересные сплетни для поклонников классического черного: по неподтвержденным данным, Apple зарезервировала этот оттенок для дебюта своего первого складного смартфона.

Чем айфон 18 будет отличаться от прошлой модели

Если обобщить, 18-й айфон будет мощнее и портативнее, Apple пробуют разработать устройство, которое обрабатывает ИИ-задачи даже без интернета, еще и вес уменьшают, рамки расширяют.

Но прошлая модель смартфона тоже сделала неплохой технологический скачок, так что разница с 17-й линейкой не всем покажется масштабной.

Производительность. Новый чип A20 мощнее; Камеры. Регулируемая диафрагма в Pro‑смартфонах улучшит съемку при слабом освещении; Дисплей. Более высокая яркость и плавность за счет ProMotion (120 герц); Батарея. Классическое для айфонов увеличение производительности; Дизайн. Возможный отказ от Dynamic Island и перенос фронтальной камеры в угол экрана.

Ну и, конечно, в 17-й прошлогодней линейке смартфонов не было складного айфона. Дополнительно в сети циркулируют слухи, что устройство может выйти под названием iPhone Fold Ultra. Приставка «Ultra» — это что-то вроде исключительного статуса модели.

Сколько будет стоить айфон 18

В 2026 году не исключено повышение цен — на это может повлиять сложившийся на рынке дефицит компонентов памяти. В то же время Apple могут обеспечить приоритетные условия поставок, и тогда цена на базовые айфоны не окажется космической. Хотя она и без прироста смущала…

Безусловным ценовым лидером в грядущей линейке станет складной айфон. По предварительным оценкам, его стоимость составит не менее двух тысяч долларов — это примерно 155 400 рублей в США — то есть почти вдвое выше, чем у iPhone 18 Pro.

Официальные цены пока не объявлены, но на основе предыдущих поколений и текущих трендов можно сделать следующий прогноз:

iPhone 18 (256 ГБ) — от 100 тысяч рублей;

iPhone 18 Air (256 ГБ) — от 130 тысяч рублей;

iPhone 18 Pro (256 ГБ) — от 150 тысяч рублей;

iPhone 18 Pro Max (256 ГБ) — от 170 тысяч рублей;

iPhone 18 Pro Max (2 ТБ) — до 295 тысяч рублей;

Складной iPhone Fold — около 200 тысяч рублей.

Устройства, ввезенные по параллельному импорту, могут стоить на 10–20% дешевле. На конечную цену в России также повлияют курс рубля и логистические издержки.

Стоит ли покупать новый айфон 18

Решение о покупке зависит от потребностей, текущей модели смартфона, ну и финансового положения, особенно если речь о новейшей «раскладушке».

Аргументы «за»:

Смартфоны Pro предложат улучшенные камеры и производительность, которые будут полезны тем, кто активно работает с фото и видео; Wi-Fi 7 и спутниковая связь пригодятся для быстрой передачи данных и улучшенной связи; Увеличенная батарея и энергоэффективный процессор — это всегда хорошо; Дизайн и дисплей не спутаешь со старыми моделями.

Аргументы «против»:

Существенных инноваций, кардинально меняющих пользовательский опыт, пока не ожидается; Некоторые функции могут быть частично недоступны в России; Цена останется высокой, особенно на топовые конфигурации, а базовый смартфон вряд ли сильно удивит.

К слову о складном iPhone: в развернутом состоянии устройство будет использовать интерфейс, аналогичный iPad. Так что, если планшет дома уже есть или не особо нужен, рваться платить за новый смартфон нет смысла. С ультратонким смартфоном все очень размыто — о нем говорить сложно, вдруг эира вообще не будет?