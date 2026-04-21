Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск. Лучшее видео из зоны СВО

Военные инженеры ежедневно обследуют частный сектор, дороги и детские площадки по заявкам жителей.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Саперы группировки «Центр» разминируют Красноармейск
Военнослужащие 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Центр» продолжают разминирование освобожденного города Красноармейск в ДНР. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Город ежедневно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Противник применяет ударные беспилотники по жилым домам, а в ночное время дистанционно минирует местность с помощью тяжелых коптеров, сбрасывая самодельные взрывные устройства. Кроме того, при отступлении украинские боевики оставляли боеприпасы в подвалах жилых домов.
Несмотря на угрозу атак FPV-дронов, саперы ежедневно по заявкам мирных жителей обследуют и разминируют придомовые территории, детские площадки и дороги.
В ходе выполнения задач инженеры получили сигнал от местных жителей об обнаружении взрывоопасных предметов. После тщательного осмотра специалисты обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы, дроны ВСУ и противотанковую мину иностранного производства.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
44%
Нашли ошибку?