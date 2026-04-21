Число погибших в смертельном ДТП на Садовом кольце возросло до двух

Элина Битюцкая

Пассажирка пострадавшего Mitsubishi скончалась в больнице.

Количество погибших в результате серьезной аварии с участием шести автомобилей и электровелосипеда в центре столицы увеличилось до двух человек. Об этом сообщила столичная прокуратура, уточнив, что женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi скончалась в медицинском учреждении.

Ранее полиция задержала 29-летнюю Анну В., которая, по предварительным данным, управляла авто в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале добавила, что расследование происшествия находится на контроле ведомства. По текущей версии следствия, автомобиль Анны В. столкнулся с электровелосипедом и автомобилем такси, после чего наехал на место проведения ремонтных работ, а затем врезался еще в несколько машин. Фрагменты разбитых автомобилей разбросало по всей проезжей части, некоторые транспортные средства вылетели на тротуар.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании виновницы смертельного ДТП на Садовом кольце в Москве.

11:07
На красной ветке метро Москвы временно увеличили интервалы движения
10:48
Наводят страх на противника: как работают «Солнцепеки» на харьковском направлении
10:30
«Машина летела»: подробности смертельного ДТП на Садовом кольце
10:27
Россия доставила в Ливан 27 тонн гуманитарной помощи
10:09
В Ярославле сотрудники ФСБ задержали три группы пособников украинских кол-центров
10:04
В МИД РФ назвали дискриминацией ужесточение выдачи шенгена россиянам

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Стрельба у пирамид Теотиуакана: погибла туристка, ранена россиянка
Глава МАГАТЭ заявил, что мир находится на пороге новой гонки ядерных вооружений
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео