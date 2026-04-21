Задержана предполагаемая виновница смертельного ДТП в центре Москвы

Элина Битюцкая 454 0

Автомобиль с 29-летней Анной В. протаранил шесть машин и электровелосипед.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

В центре Москвы на Садовом кольце задержана 29-летняя Анна В., которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки, стала виновницей массовой аварии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Схема ДТП выглядит так: автомобиль сначала столкнулся с электровелосипедом и такси, затем влетел на участок дорожных работ, после чего протаранил еще несколько машин. В итоге — шесть разбитых авто и один электровелосипед. Фрагменты кузовов разлетелись по проезжей части, некоторые машины выбросило на тротуар.

Один из легковых автомобилей оказался полностью деформирован. Спасатели на месте пытались извлечь аккумулятор, чтобы не допустить возгорания.

«Издалека увидел, что мелькают фары, как „шашками“ когда играют. Потом вижу, что кто-то врезался, — взрыв, в разные стороны пластмасса летит. И машина, которая врезалась, вверх летит. Я стал уворачиваться, и она в полете днищем ударилась об мою (машину. — Прим. ред.)», — рассказал очевидец аварии.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили: велосипедист от полученных травм скончался на месте. Еще два человека — водитель и пассажир легкового автомобиля — госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

