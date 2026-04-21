В МИД РФ назвали дискриминацией ужесточение выдачи шенгена россиянам

Элина Битюцкая
Замглавы ведомства Александр Грушко заявил, что Брюссель продвигает «культуру отмены всего русского».

Ужесточение Евросоюзом правил выдачи многократных шенгенских виз для граждан России является дискриминацией по национальному признаку. Об этом 21 апреля сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Ужесточение ЕС правил выдачи россиянам многократных шенгенских виз является очередным проявлением дискриминации по национальному признаку, элементом продвигаемой Брюсселем культуры отмены всего русского», — заявил дипломат.

По его словам, ограничения со стороны Брюсселя бьют в первую очередь по обычным россиянам. В результате такой дискриминации Евросоюз утратил репутацию защитника прав и свобод человека.

Ранее, 18 апреля, замглавы МИД уже подчеркивал, что Россия все еще собирается пускать к себе европейцев. Туризм и деловые связи должны быть вопреки политическим разногласиям, считает Москва.

