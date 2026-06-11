В центре Ростова-на-Дону вспыхнули два дома и хозпостройка

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 42 0

Есть угроза распространения огня.

Пожар в центре Ростова-на-Дону — что известно

Фото: Карпухин Сергей/ТАСС

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Крупный пожар произошел в центре Ростова-на-Дону — полыхают два частных дома и хозяйственная постройка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Здания находятся на улице Красных Зорь. Общая площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. В ведомстве заявили об угрозе распространения огня на другие объекты. Спасатели присвоили инциденту второй ранг сложности.

В МЧС добавили, что к ликвидации возгорания привлечены 58 пожарных, а также 18 единиц техники. При этом точную причину экстренные службы не установили. Кроме того, информации о жертвах и пострадавших нет.

В городской администрации, в свою очередь, отметили, что на месте происшествия произошла утечка бытового газа.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре в многоэтажном доме в западной части Москвы. В жилом здании загорелись балконы. Межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование инцидента.

До этого крупное возгорание случилось в конце мая в административном здании на востоке столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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В центре Ростова-на-Дону вспыхнули два дома и хозпостройка

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