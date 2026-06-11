ВС США по указу главнокомандующего начали наносить удары по целям в Иране
Иранские СМИ пишут о работе ПВО в раде провинций.
Фото: www.globallookpress.com/Shadati
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ВС США по указу главнокомандующего начали наносить дополнительные удары по целям в Иране, заявили в СЕНТКОМ.
Взрывы прогремели в нескольких городах на юге страны, в том числе в Сирике и Минабе. На западе Тегерана работает ПВО, сообщают иранские СМИ.
Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что сегодня Вашингтон нанесет мощный удар по Ирану. Американская сторона анонсировала ночью бомбовые удары, которые придутся на ключевую инфраструктуру.
Как отметили в американском Центральном командовании, США начали наносить удары по Ирану по приказу Трампа в 00.15 по московскому времени.
Иран пригрозил, что в случае атаки США ударит по американским объектам в регионе в ответ.
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