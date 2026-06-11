«Добавим эксклюзивчика про детей»: девочку или мальчика ждет Водянова

Антиглянец: у Натальи Водяновой родится девочка

Одна из самых известных моделей Наталья Водянова родит девочку. Пол шестого ребенка звезды мирового масштаба раскрыл Telegram-канал «Антиглянец».

«Давайте и мы тогда добавим эксклюзивчика про детей на ночь глядя. У Наташи Водяновой будет девочка», — заявили редакторы.

При этом сама супермодель пока не подтверждала информацию и не давала комментариев по этому поводу.

Официально о беременности Водяновой стало известно в конце мая этого года, однако первые слухи о скором появлении ребенка на свет появились в апреле, когда модель приняла участие в гала-вечере ювелирного бренда во Франции. Фотографы запечатлели звезду с округлившимся животом.

У Водяновой пятеро детей: в первом браке с предпринимателем из Великобританции Джастином Тревором Беркли Портманом она родила сыновей Лукаса и Александра, а также дочь Нева. В 2020 году она вышла замуж за французского бизнесмена Антуана Арно. В их браке на свет появились сыновья Роман и Максим.

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