Почти миллион рублей: раскрыты лимиты декретных выплат в 2026 году

В 2026 году размер декретных выплат в России превысит 950 тысяч рублей

В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам в России может превысить отметку в 950 тысяч рублей. Об этом сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на слова заместителя председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша.

Согласно данным парламентария, итоговая сумма зависит от продолжительности отпуска. За стандартные 140 дней женщине выплатят максимально 955 836 рублей. В случае осложненных родов (156 дней) сумма вырастет до 1 065 074 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня) она составит 1 324 515 рублей.

«Формула расчета простая. Берется зарплата за два предыдущих года (2024 и 2025), суммируется и делится на количество дней в этих годах. Получается средний дневной заработок. Затем он умножается на количество дней декретного отпуска», — пояснил Панеш.

При этом из расчета исключаются периоды больничных и предыдущих отпусков по уходу за ребенком.

Особые условия предусмотрены для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Они смогут претендовать на декретные деньги только при условии добровольной регистрации в Социальном фонде и уплаты взносов в течение полугода до наступления беременности.

При этом неработающие женщины, за исключением студенток-очниц и уволенных из-за ликвидации компаний, выплаты по беременности не получают.

Однако им полагается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

«Если женщина никогда не работала, декретных не будет, но она может получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 10 837 рублей в месяц», — уточнил депутат.

В 2026 году максимальный размер такой ежемесячной выплаты для работающих составит 83 021 рубль.

