«Долгий путь»: солист Петербургского Дома музыки Освер о победе на международном конкурсе гобоистов

Гобоист Освер: атмосфера на международном конкурсе в Швейцарии была удивительной

Солист Санкт-Петербургского Дома музыки Федор Освер признался, что победа на международном конкурсе гобоистов в швейцарском Мури стала для него результатом долгого и непростого пути. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

Российский музыкант отметил, что ощущает радость, но осознание происходящего приходит постепенно. По его словам, подготовка к конкурсу началась задолго до финального этапа. Еще летом 2025 года он задумался об участии, а осенью записывал видео для отбора.

«Конкурс — это всегда довольно долгий путь. Хоть и очная часть длилась десять дней, но подготовка начинается задолго до этого», — сказал он.

После успешного прохождения первого этапа началась интенсивная работа над программой.

Важную роль, как пояснил Освер, сыграли концерты, на которых он смог отработать репертуар. Благодаря этому на самом конкурсе он чувствовал себя увереннее.

«Было два месяца плотной подготовки. Очень хотелось бы отблагодарить Санкт-Петербургский Дом музыки за то, что я сыграл довольно много концертов и как бы обкатал эту программу. И когда я был на конкурсе, я уже чувствовал себя уверенно относительно репертуара», — рассказал музыкант о своих эмоциях.

Очный этап проходил в Швейцарии и длился около десяти дней. В нем участвовали десятки исполнителей.

Как отметил Освер, для него было значимо выступать перед признанными мастерами, в числе которых был автор некоторых конкурсных произведений — швейцарский гобоист, композитор и дирижер, один из крупнейших музыкантов второй половины XX века Хайнц Холлигер.

«И самое удивительное, что в зале сидел сам Хайнц Холлигер и выбирал участника, который выиграет его приз. Удивительно было познакомиться с ним и играть вообще для него в целом», — пояснил Освер.

Музыкант подчеркнул, что атмосфера на конкурсе оставалась доброжелательной, несмотря на высокий уровень соперничества. Он добавил, что финалисты представляли разные страны, но все находились в равных условиях и демонстрировали высокий уровень мастерства.

Ранее преподаватель Освера, заслуженный артист России Алексей Уткин, отметил, что результат его ученика стал закономерным итогом его труда, дисциплины и таланта. По его словам, музыкант системно занимался и демонстрировал устойчивый профессиональный рост.

Федор Освер родился в 2003 году в Москве, обучался в школе имени Гнесиных и продолжает образование в Московской консерватории. Ранее он уже становился лауреатом международных конкурсов.

