Солист Петербургского Дома музыки Освер стал победителем международного конкурса гобоистов

Музыкант Освер стал победителем международного конкурса гобоистов

На международном конкурсе гобоистов в швейцарском Мури первое место занял российский музыкант, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Федор Освер. Преподаватель молодого музыканта, дирижер и заслуженный артист России Алексей Уткин в беседе с 5-tv.ru отметил, что победа Освера является результатом его самостоятельного труда, регулярного посещения занятий и сочетания таланта с трудолюбием.

«Из (всех. — Прим. ред.) моих студентов этот студент приходит практически на все мои занятия. Если кто-то пропускает, кто-то работает, а Федор всегда присутствует, если у него нет собственных концертов. Труд, талант и скромность — это очень важно», — добавил профессор.

По словам Уткина, все подготовка и выступление музыканта были выполнены полностью самостоятельно.

Второе место досталось гобоисту Варваре Петровой из России, третье — португальцу Педро Морейре.

Федор Освер родился в Москве в 2003 году. Он обучался в Московской специальной школе имени Гнесиных и продолжает образование в Московской консерватории под руководством Алексея Уткина. В его портфолио — участие в XVII Международном конкурсе имени Чайковского и конкурсе «Пражская весна».

Варвара Петрова, также 22-летняя москвичка, получила образование в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, после чего продолжила обучение в Высшей школе музыки Женевы у Алексея Огринчука.

Алексей Уткин отметил, что достижения Освера закономерны и отражают его последовательный рост как музыканта. Педагог подчеркнул, что за годы совместной работы ученику удалось сохранить целеустремленность и профессионализм, что подтверждается его многочисленными победами на всероссийских и международных конкурсах.

«Он безусловно неординарный музыкант, неординарный молодой человек. Вот его все победы абсолютно закономерны, что приятно мне. За пять лет мне не удалось его испортить. Вот он, как говорится, двигается в нужном направлении», — заключил артист.

