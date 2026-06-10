ВСУ атаковали Херсонскую область: движение из Геническа перекрыто

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Алена Куликова
Алена Куликова 8 0

Противник попытался нанести ракетный удар по одному из мостов.

В Херсонской области временно остановили движение

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Движение на Арабатскую стрелку после атаки ВСУ временно приостановлено

В Херсонской области временно остановили движение транспорта по маршруту из Геническа в сторону Арабатской стрелки. Причиной стала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в мессенджере МАКС.

По предварительным данным, противник попытался нанести ракетный удар по одному из мостов, соединяющих Геническ с Арабатской стрелкой. На месте происшествия работают профильные службы, обстоятельства уточняются. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

«Состояние моста позволяет организовать движение транспорта. Ремонтные работы будут проводиться на одной полосе», — рассказал Владимир Сальдо.

Это не единственное происшествие в регионе за последние сутки. Ранее 5-tv.ru писал, что в ночь на 10 июня в результате атаки беспилотников восемь округов Херсонской области остались без электричества. Полные отключения зафиксировали в Геническом, Новотроицком, Чаплинском, Каланчакском, Ивановском, Горностаевском, Каховском округах, а также на территории Новокаховского городского округа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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