«Счастье любит тишину»: Седокова подогрела слухи о романе с Джиганом

Анна Седокова намекнула на роман с Джиганом

Певица Анна Седокова подогрела слухи о возможных отношениях с рэпером Джиганом, опубликовав загадочное видео в личном блоге.

В ролике мелькнули детали, по которым пользователи узнали артиста — характерная борода и лысина. Под публикацией певица оставила подпись: «Счастье любит тишину».

Публикация видео совпала с недавними высказываниями бывшей жены Джигана, блогера Оксаны Самойловой. Она прокомментировала слухи о возможном романе между артистами и заявила, что в целом не против, если у экс-мужа появятся новые отношения.

«Я не против. Я вообще с удовольствием… хочу, чтобы Джиган был счастлив. Неважно, с кем. Если это будет Аня Седокова, пускай это будет Аня Седокова. Не знаю, может, если это случится, я такая: о нет, что-то я погорячилась. Но пока что мне кажется, что я смогу», — сообщила Самойлова.

При этом она с иронией добавила, что может изменить свою позицию, если роман действительно станет серьезным.

