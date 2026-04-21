«Работают над восстановлением»: пресс-служба московского метро про остановку движения на красной ветке

Службы метрополитена работают над восстановлением движения на красной ветке

Службы московского метрополитена работают над восстановлением движения на центральном участке красной линии. Об этом рассказал представитель пресс-службы Московского метрополитена Антон Богачев в Telegram-канале.

«Все службы метрополитена работают над восстановлением движения на центральном участке Сокольнической линии метро», — говорится в посте.

Отмечается, будет проведена диагностика инфраструктуры перед открытием движения. Это необходимо, чтобы убедиться в безопасности движения поездов.

О приостановке движения поездов на центральном участке красной ветки стало известно утром 21 апреля. Это произошло из-за технической неисправности одного и составов. Безопасности людей ничего не угрожало, сотрудники метрополитена помогли всем организованно покинуть поезд и пройти на станцию.

Было временно остановлено движение между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского». Пассажиров попросили воспользоваться альтернативными видами транспорта или другими видами метро. Позже восстановили движение между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского». Однако затем временно остановили движение поездов на участке «Сокольники» — «Парк Культуры».

