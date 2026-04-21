«Работают над восстановлением»: пресс-служба московского метро про остановку движения на красной ветке

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Сбой произошел утром из-за технической неисправности одного из составов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Telegram/Дептранс. Оперативно/DtOperativno; 5-tv.ru

Службы метрополитена работают над восстановлением движения на красной ветке

Службы московского метрополитена работают над восстановлением движения на центральном участке красной линии. Об этом рассказал представитель пресс-службы Московского метрополитена Антон Богачев в Telegram-канале.

«Все службы метрополитена работают над восстановлением движения на центральном участке Сокольнической линии метро», — говорится в посте.

Отмечается, будет проведена диагностика инфраструктуры перед открытием движения. Это необходимо, чтобы убедиться в безопасности движения поездов.

О приостановке движения поездов на центральном участке красной ветки стало известно утром 21 апреля. Это произошло из-за технической неисправности одного и составов. Безопасности людей ничего не угрожало, сотрудники метрополитена помогли всем организованно покинуть поезд и пройти на станцию.

Было временно остановлено движение между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского». Пассажиров попросили воспользоваться альтернативными видами транспорта или другими видами метро. Позже восстановили движение между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского». Однако затем временно остановили движение поездов на участке «Сокольники» — «Парк Культуры».

