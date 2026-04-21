«Связи никакой не было»: что известно о гибели туристов в горах Бурятии

О трагедии в Бурятии. Там погибли трое туристов. О ЧП сообщили другие члены тургруппы. Они спустились к кафе и оставили записку. А после вернулись к месту происшествия. Путешественники из Красноярска шли по маршруту, который был зарегистрирован. Что произошло в горах — выяснил корреспондент «Известий» Денис Доля.

В горах Бурятии на вершине Мунку-Сардык погибли трое туристов. По предварительным данным, причина смерти — переохлаждение. Как выяснилось группа, поднимавшаяся на одну из самых сложных вершин Южной Сибири, не смогла справиться с резким ухудшением погоды. Выжившие спустились к дороге и оставили записку с просьбой о помощи. Погода здесь меняется в считанные минуты. Даже опытные туристы, имеющие подготовку, нередко попадают в ловушки.

«От самой лучшей погоды, когда понимаешь, что у тебя апрель, очень жарко, тепло, ты в одной футболке можешь ходить, безветренно, до какой-то бури снежной, когда может опуститься до минус 30 ближе вершине», — объяснил инструктор туристического клуба.

Как стало известно, туристы прибыли в поселок Монды, а затем двинулись вдоль реки Белый Иркут. Переправившись через мост, группа направилась вверх по притоку Бугувек, чтобы начать восхождение. Мунку-Сардык — не просто высота. Это символ. Многие называют его «священной горой». Туристы, побывавшие на вершине, рассказывают: оттуда открывается вид на все окрестности.

«Что они могли сделать не так? Судя по типичным причинам трагедии в таких районах, возможны следующие ошибки: была произведена неграмотная оценка погоды и ее недооценили. В районе Оки она меняется резко. И ветер, метель, обледенение — все может случиться, буквально, за считанные часы. Выход без достаточного опыта. Потому что Мунку-Сардык — не прогулочная вершина», — рассказал помощник председателя ЦС ВОСВОД РФ Петр Нелезин.

Группа рассчитывала провести в горах четыре дня. Однако уже на третьи сутки несколько человек спустились вниз, добрались до ближайшего кафе и оставили записку с просьбой о помощи. По пути они встретили случайного туриста, которому рассказали о случившемся.

«Он сказал, что трупы там, трое трупов. Это, конечно, было шоком. Он открыл записку, я ее сфотографировал. Потому что связи нет. Ни МЧС, ни сотовая связь, ни рация — абсолютно ничего не ловило. Связи никакой не было», — рассказал турист Михаил Гаврилов.

Получив сообщение, местные жители передали его в экстренные службы.

«Владелец кафе утром передал сообщение, после чего к туристам выдвинулся отряд спасателей. В настоящее время для проведения первоначальных следственных действий к базовому лагерю группы направлена следственная оперативная группа, которая на месте будет устанавливать все обстоятельства данного происшествия», — уточнил старший помощник руководителя СУ СК России по республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Многие инструкторы и руководители клубов указывают на системные проблемы: нехватку спасателей, отсутствие координации и сокращение финансирования.

«У нас просто на самотек пустили работу спасательных служб. Люди не получают зарплаты. Сокращают штаты. У нас в итоге количество туристов увеличивается, а количество спасателей, которые могли это регулировать, проводить какие-то занятия для инструкторов — этого не проводится», — заявил инструктор туристического клуба.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и следователи. Ведется поиск тел погибших, устанавливаются их личности. Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в условиях повышенной опасности.

