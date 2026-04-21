Ради закалки: отец метал нож в живот сыну в ходе «тренировок»

Элина Битюцкая
Мужчина объяснял свои действия заботой о несовершеннолетнем.

Отец метал нож в сына ради закалки под Одинцово

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Житель деревни Жаворонки метал в живот своего сына нож ради «закалки». Видео из соцсетей с нестандартными методами воспитания дошло до прокуратуры Одинцовского городского округа Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Внимание сотрудников правоохранительных органов привлек ролик, распространившийся в социальных сетях. На записи житель деревни Жаворонки демонстрирует крайне специфический подход к физическому развитию подростка. Мужчина, объясняя свои действия заботой о подготовке несовершеннолетнего, с высоты метал холодное оружие прямо в область живота юноши.

Данный инцидент послужил поводом для организации прокурорской проверки. Надзорное ведомство поручило Одинцовской городской прокуратуре тщательно изучить все обстоятельства произошедшего. В ходе разбирательства действиям законного представителя ребенка будет дана правовая оценка.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Одинцово в детском саду отравились 38 детей.

