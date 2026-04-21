МИД Бельгии призвал ЕС не допустить союза России и Белоруссии

Прево: Евросоюз не должен допустить сближения России и Белоруссии

Евросоюзу (ЕС) необходимо учитывать позицию Белоруссии и не допустить ее дальнейшего сближения с Россией во время конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

По его словам, европейским странам следует обращать внимание на сигналы, исходящие из Минска, и учитывать возможные риски формирования более тесного союза с Москвой.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что в случае угроз республика может рассчитывать на поддержку России. Он указывал, что российская сторона при необходимости задействует имеющиеся средства для защиты союзника, а также напоминал о созданной на западном направлении группировке, способной оперативно взаимодействовать с белорусской армией.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко 12 апреля. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в числе которых экономика и международная повестка, и подтвердили намерение развивать отношения между странами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Бельгия выделила 100 миллионов евро на закупку у США оружия для Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.