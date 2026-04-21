«Нельзя перегибать палку»: Путин о работе контрольно-надзорных органов

Путин: в работе контрольно-надзорные органы не должны перегибать палку

Контрольно-надзорные органы во время работы не должны «перегибать палку». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Он отметил, что недавно был подписан закон о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципальных образований. Но сотрудникам данного органа нужно в первую очередь работать ради людей, а не ради формальностей.

«Мы должны думать об интересах людей. И нужно эти интересны, безусловно, обеспечить. Но, безусловно, нельзя здесь и действовать контрольно-надзорным органам исключительно формально, перегибать, как в народе говорят, палку. Дело не в статистике, конечно, наказаний, а в том, чтобы решались проблемы, с которыми люди сталкиваются», — подчеркнул глава государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.