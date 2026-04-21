«Нельзя перегибать палку»: Путин о работе контрольно-надзорных органов

|
Александра Якимчук
Данная структура, как и все другие, должны действовать в интересах народа.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Булкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: в работе контрольно-надзорные органы не должны перегибать палку

Контрольно-надзорные органы во время работы не должны «перегибать палку». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Он отметил, что недавно был подписан закон о контрольно-надзорной деятельности в отношении муниципальных образований. Но сотрудникам данного органа нужно в первую очередь работать ради людей, а не ради формальностей.

«Мы должны думать об интересах людей. И нужно эти интересны, безусловно, обеспечить. Но, безусловно, нельзя здесь и действовать контрольно-надзорным органам исключительно формально, перегибать, как в народе говорят, палку. Дело не в статистике, конечно, наказаний, а в том, чтобы решались проблемы, с которыми люди сталкиваются», — подчеркнул глава государства.

 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что все задачи специальной военной операции будут непременно решены благодаря внутреннему единству нации. Об этом заявил президент во время выступления на премии «Служение». Он подчеркнул, что самые яркие победы страны стали возможны именно в моменты наивысшей консолидации народа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

