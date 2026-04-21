Путин назвал сплоченность общества гарантом победы в зоне СВО

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 70 0

Глава государства также упомянул кадровую программу «Время Героев» в контексте обновления власти на местах.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Булкин; 5-tv.ru

Все задачи специальной военной операции будут непременно решены благодаря внутреннему единству нации. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время своего выступления на III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Российский лидер обратился к историческим аналогиям, напомнив, что самые яркие победы страны стали возможны именно в моменты наивысшей консолидации народа.

«У нас много примеров, когда именно единство людей обеспечивало великие победы и достижения отечества. И сегодня мы понимаем, что главное — быть вместе. Что только благодаря нашей сплоченности мы достигнем целей и специальной военной операции», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что эта коллективная ответственность и солидарность каждого на своем трудовом посту служат фундаментом для реализации стратегических задач страны, рассчитанных на длительную историческую перспективу.

Ранее 5-tv.ru писал об успехах наших военных — 21 апреля армия России освободила населенные пункты Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР.

Последние новости

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

Сейчас читают

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео