Путин напомнил о помощи тыла фронту в годы Великой Отечественной войны

|
Элина Битюцкая
Президент на премии «Служение» рассказал о вкладе женщин и детей в победу.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин вновь обратился к урокам истории, подчеркнув особую роль гражданского населения в поддержке армии в самые суровые годы испытаний. Об этом глава государства заявил во время своего выступления на III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Вы знаете, о чем я сейчас подумал? Вот во время Великой Отечественной войны весь тыл работал ради фронта, ради наших солдат, ради наших защитников», — привела слова президента пресс-служба Кремля.

Российский лидер намеренно акцентировал внимание собравшихся не на сухих цифрах выпуска танков и снарядов, а на тихом, но не менее важном подвиге простых граждан.

Даже в самые лютые морозы зимы 1941–1942 годов, когда судьба страны висела на волоске, женщины и дети не оставались в стороне. Они своими руками вязали шерстяные носки, собирали подарки и отправляли на передовую посылки, согревавшие бойцов не только физически, но и душевно.

Этот исторический экскурс прозвучал в рамках мероприятия, посвященного лучшим муниципальным практикам и работе местного самоуправления. Президент провел незримую параллель между сплоченностью поколения победителей и сегодняшними задачами, стоящими перед обществом и властью на местах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Владимир Путин назвал сплоченность гарантом победы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:59
«Внимание есть»: Калашникова прокомментировала слухи о романе Джигана и Седоковой
19:50
Лерчек запустила новый бренд: юрист объяснил, насколько законны ее действия
19:47
В Мали освобождены захваченные террористами в Нигере граждане России и Украины
19:46
Суд арестовал женщину после смертельной аварии на Садовом кольце
19:41
Шойгу раскритиковал власти Молдавии из-за заявлений в отношении Приднестровья
19:40
Заглядывал под юбки: пенсионер прятал камеру в ботинке ради интимных съемок

Сейчас читают

В Южной Корее арестован основатель поп-группы BTS
Утратил статус: крупнейший в мире айсберг раскрошился на мелкие части
Останки 50 младенцев и шести взрослых нашли на территории кладбища
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео