Путин напомнил о помощи тыла фронту в годы Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин вновь обратился к урокам истории, подчеркнув особую роль гражданского населения в поддержке армии в самые суровые годы испытаний. Об этом глава государства заявил во время своего выступления на III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

«Вы знаете, о чем я сейчас подумал? Вот во время Великой Отечественной войны весь тыл работал ради фронта, ради наших солдат, ради наших защитников», — привела слова президента пресс-служба Кремля.

Российский лидер намеренно акцентировал внимание собравшихся не на сухих цифрах выпуска танков и снарядов, а на тихом, но не менее важном подвиге простых граждан.

Даже в самые лютые морозы зимы 1941–1942 годов, когда судьба страны висела на волоске, женщины и дети не оставались в стороне. Они своими руками вязали шерстяные носки, собирали подарки и отправляли на передовую посылки, согревавшие бойцов не только физически, но и душевно.

Этот исторический экскурс прозвучал в рамках мероприятия, посвященного лучшим муниципальным практикам и работе местного самоуправления. Президент провел незримую параллель между сплоченностью поколения победителей и сегодняшними задачами, стоящими перед обществом и властью на местах.

