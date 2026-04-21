Задержания в «Эксмо» могут быть связаны с делом 2025 года о пропаганде ЛГБТ*

Задержания сотрудников издательства «Эксмо» могут быть связаны с прошлогодним уголовным делом. Как рассказала 5-tv.ru директор по стратегическим коммуникациям издательской группы Екатерина Кожанова, холдинг продолжал продавать книги с признаками пропаганды ЛГБТ* в процессе закрытия издательства Popcorn Books.

По словам Кожановой, несколько десятков таких книг с недопустимым содержанием не были отражены в складских остатках и какое-то время выставлялись на прилавки и продавались — в этом и заключались обвинения правоохранительных органов в адрес бывших сотрудников Popcorn Books.

«Мы предполагаем, что текущие допросы связаны с показаниями, которые дали обвиняемые по этому делу сотрудники Popcorn Books», — заявила представитель «Эксмо».

Кожанова подчеркнула, что ни «Эксмо», ни Popcorn Books на момент приобретения и до его закрытия не финансировались из зарубежных стран, бенефициарами всегда были российские физические лица. Она также добавила, что документальные доказательства ее слов уже предоставлены сотрудникам Федеральной налоговой службы (ФНС).

Генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и еще троих топ-менеджеров задержали по делу о пропаганде ЛГБТ*. Холдинг подозревают в разработке схемы по распространению запрещенной, в том числе экстремистской литературы среди несовершеннолетних. Накануне правоохранители пришли с обыском в московские офисы издательства, тогда же и произошли задержания.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Источники 5-tv.ru сообщили, что в расследовании фигурируют романы на ЛГБТ-тематику «Лето в пионерском галстуке»** и «О чем молчит Ласточка»** авторов Елены Прокашевой*** (под псевдонимом Елена Малисова. — Прим. ред.) и Екатерины Дудко*** (псевдоним — Катерина Сильванова. — Прим. ред.).

В мае 2025 года были задержаны директор по дистрибуции «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще десять человек. По статье об организации деятельности экстремистской организации с использованием служебного положения обвиняются директор по продажам ООО «Индивидуум Принт» Павла Иванова***, сотрудник издательств Individuum и Popcorn Books Артем Вахляев и руководитель этих издательств Дмитрий Протопопов****. В январе 2026-го издательство Popcorn Books объявило о своем закрытии, в «Эксмо» ситуацию объяснили тем, что «название стало ассоциироваться с более широким контекстом, чем издание книг».

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

** — запрещен для распространения на территории РФ.

*** — включены в реестр иностранных агентов РФ.

**** — внесен в перечень террористов и экстремистов.