Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина про спецоперацию

Сейчас ключевую роль в конфликте играю не переговоры.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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К словам президента России Владимира Путина про спецоперацию нужно относиться серьезно. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», — подчеркнул дипломат.
Глава ведомства также отметил, что диалог с Украиной на данном этапе конфликта, когда Незалежную Европа вновь снабжает оружием, невозможно.
Он уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал документ с Великобританией и Францией о стратегической поддержке. Которая будет осуществляться, в том числе и дальнобойным оружием. Оно киевскому режиму будет поставляться, чтобы наносить удары вглубь территории России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин напомнил о целях СВО, выступая на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Глава государства назвал денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус Украины, а также полный вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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