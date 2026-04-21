«Влетела в машину сбоку»: муж погибшей в ДТП на Садовом кольце об аварии

Александра Якимчук

Мужчина запомнил лишь звуки ударов одного автомобиля о другой.

Женщина погибла в ДТП на Садовом кольце из-за удара, который пришелся на ее сторону

Во время ДТП на Садовом кольце автомобиль влетел в машину марки Mitsubishi со стороны переднего пассажирского сидения, что привело к смерти женщины, которая была в салоне. Подробности случившегося 5-tv.ru рассказал муж погибшей.

Мужчина в момент аварии был за рулем. Он, по его признанию, практически ничего не помнит о произошедшем.

«Помню звук и все. Потом очухался, когда уже на бордюре стоял. <…> Это было сзади меня все. Она вдарила и потом влетела в мою машину, просто сбоку. Я никак не ожидал этого», — пояснил мужчина.

Он уточнил, что именно с той стороны, куда и пришелся удар, сидела его супруга. Женщину увезли с места аварии в состоянии клинической смерти. Спасти пострадавшую не удалось.

Страшное ДТП произошло в ночь с 20 на 21 апреля на Садовом кольце в Москве. Иномарка сперва столкнулась с электровелосипедом и такси, затем вылетела на участок дорожных работ, после чего после чего протаранила еще пять машин.

Трагедия унесла жизни двух человек. Кроме пассажирки Mitsubishi погиб велосипедист.

По факту случившего возбуждено уголовное дело. Правоохранительными органами была задержана виновница ДТП — 29-летняя Анна В. Она, по предварительной информации, управляла автомобилем в нетрезвом виде.

