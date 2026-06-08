В ЦИК РФ отметили недостаточную подготовку избирательных комиссий Армении

Представитель ЦИК РФ Маркина: члены избиркомов Армении путались при подсчете голосов

Подготовка членов избирательных комиссий на парламентских выборах в Армении оказалась недостаточной, что сказалось на работе участков и скорости голосования. Об этом заявила представитель ЦИК РФ, член миссии СНГ по мониторингу выборов в Армении Людмила Маркина. Ее слова приводит ТАСС.

«При том, что была проделана большая подготовительная работа, мы все-таки увидели недостаточную подготовку членов избирательных комиссий, из-за чего процесс и голосования затягивался, исходя из того, что избирателям выдавались достаточно большое количество бюллетеней по количеству партий, участвующих в выборах», — отметила Маркина.

По ее словам, высокая явка дополнительно осложнила организацию процесса на участках. При этом большинство замечаний, выявленных наблюдателями, удавалось оперативно устранять во взаимодействии с представителями участковых комиссий.

Отдельно Маркина указала на сложность процедуры подсчета голосов. По ее оценке, сотрудники комиссий нередко допускали ошибки при оформлении документов и подведении итогов.

«Члены участковых избирательных комиссий путались при подсчете голосов, при составлении протоколов. Эта процедура была недостаточно, как нам кажется, отработана», — заявила она.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Согласно предварительным данным ЦИК страны после обработки протоколов со всех 2005 участков, партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,825% голосов. Блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получил 23,281%, а объединение Роберта Кочаряна «Армения» — 9,934%. Явка составила 58,97%.

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