«Носите то, что удобно»: Шип призвал не слушать стилистов ради комфорта

Егор Шип призвал отказаться от советов стилистов ради комфорта

Популярный певец и блогер Егор Шип советует носить любимую и удобную одежду, а не следовать рекомендациям стилистов. Об этом он заявил в интервью с корреспондентом 5-tv.ru на премьере второго сезона шоу «Дизайнер».

«Носите то, что удобно. Носите то, что нравится вам. Я понимаю, очень многие пользуются стилистами и живут мнениями стилистов. Я считаю, это неправильно. В первую очередь человек должен чувствовать себя хорошо в том, в чем он одет», — сказал Шип.

Говоря о базовых элементах в своем гардеробе, исполнитель выделил худи, кожаные штаны и куртки. Он также отметил, что раньше любил носить цепочки и часы, однако решил отказаться от них из-за лишней траты времени.

«Я раньше постоянно ходил во всяких цепочках, часах, там что-то такое было всегда завешенное. Сейчас такой думаю: „Да зачем мне это надо?“ Чтобы лишний раз надевать, потом снимать — это еще лишнее время», — подчеркнул Егор.

Певец добавил, что не стремится к подбору образа ради привлечения к себе внимания. Он отказался от творческого максимализма, когда хочется выделиться перед публикой. Свой выбор блогер шутливо объяснил ленью.

