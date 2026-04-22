«Носите то, что удобно»: Шип призвал не слушать стилистов ради комфорта

|
Мурад Устаров
Исполнитель раньше любил носить часы и цепочки, но из-за лишней траты времени решил отказаться от них.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Егор Шип призвал отказаться от советов стилистов ради комфорта

Популярный певец и блогер Егор Шип советует носить любимую и удобную одежду, а не следовать рекомендациям стилистов. Об этом он заявил в интервью с корреспондентом 5-tv.ru на премьере второго сезона шоу «Дизайнер».

«Носите то, что удобно. Носите то, что нравится вам. Я понимаю, очень многие пользуются стилистами и живут мнениями стилистов. Я считаю, это неправильно. В первую очередь человек должен чувствовать себя хорошо в том, в чем он одет», — сказал Шип.

Говоря о базовых элементах в своем гардеробе, исполнитель выделил худи, кожаные штаны и куртки. Он также отметил, что раньше любил носить цепочки и часы, однако решил отказаться от них из-за лишней траты времени.

«Я раньше постоянно ходил во всяких цепочках, часах, там что-то такое было всегда завешенное. Сейчас такой думаю: „Да зачем мне это надо?“ Чтобы лишний раз надевать, потом снимать — это еще лишнее время», — подчеркнул Егор.

Певец добавил, что не стремится к подбору образа ради привлечения к себе внимания. Он отказался от творческого максимализма, когда хочется выделиться перед публикой. Свой выбор блогер шутливо объяснил ленью.

Ранее актриса Екатерина Волкова подвергла критике участницу телепроекта «Дом-2» Алину Ян за слишком откровенный наряд на 48-м Московском международном кинофестивале. Артистка назвала образ знаменитости вышел за рамки приличия.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
74.59
-0.65 87.77
-0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 апреля, для всех знаков зодиака

