«Результат ПМЭФ»: российский и индийский бизнес нашли новые точки соприкосновения
Приехавшая на форум иностранная предпринимательница призналась, что открыла для себя огромный потенциал российского аграрного сектора.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru
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Индийская бизнесвумен Сандху нашла на ПМЭФ контакты для поставки дронов в Россию
Новые точки соприкосновения в области сельского хозяйства нашли российский и индийский бизнес — и все благодаря Петербургскому международному экономическому форуму. Об этом заявила основательница и управляющий директор индийской технологической компании AVPL International Прит Сандху «Известиям» на полях ПМЭФ-2026.
Компания Сандху специализируется на производстве беспилотников для сельского хозяйства. Предпринимательница призналась, что изначально ехала на форум в Санкт-Петербург просто для поиска прямых контактов с другими технологическими фирмами. Однако в процессе работы она открыла для себя огромный потенциал российского аграрного сектора.
«У нас в Индии ведется масштабное сельское хозяйство, и у нас в Индии огромный рынок сельскохозяйственных дронов. И я уже веду предварительные переговоры с несколькими компаниями, в рамках которых мы обменяемся технологиями и, возможно, предоставим наши дроны», — поделилась планами Прит Сандху.
Переговоры на полях ПМЭФ оказались настолько продуктивными, что индийская гостья продлила поездку в Россию еще на два дня. Теперь Сандху планирует отправиться в Москву и лично встретиться с бизнесменами, контакты которых получила на форуме.
«Так что это результат, который я получила от ПМЭФ», — заключила индийская предпринимательница.
ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.
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