«Я не готов»: Джиган развеял слухи о романе с Седоковой

Джиган опроверг слухи о романе с Анной Седоковой

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, сообщил, что не состоит в отношениях с певицей Анной Седоковой. Слухи о романе исполнитель опроверг в интервью 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

Музыкант заявил, что заявления ничего не имеют общего с реальностью. Он подчеркнул, что, поскольку после развода с блогером Оксаной Самойловой не готов к новым отношениям. Денис также попросил «не выдавать желаемое за действительное».

«Я не готов ни к каким вообще отношениям. Давайте так отвечу — я сейчас заявляю, что ни с кем не состою в отношениях», — подчеркнул рэпер.

Разговоры о романе между Джиганом и Седоковой появились 21 апреля, когда певица опубликовала в социальной сети ролик, где она лежит на плече мужчины. Лицо спутника было видно лишь частично, однако пользователи тут же заявили, что это Денис. Видео сопровождалось подписью «Счастье любит тишину».

Ранее актриса Анна Калашникова заявила, что Анну и Дениса связывают только дружеские отношения. По ее словам, Джиган по-прежнему испытывает чувства к Оксане и надеется на воссоединение.

