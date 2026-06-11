Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

Лидер КНДР отправил праздничную телеграмму.

Как Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День России

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь приближающегося Дня России. Информацию передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации товарищу Владимиру Владимировичу Путину по случаю Дня России», — говорится в официальном сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ким Чен Ын также направлял поздравительную телеграмму российскому президенту Владимиру Путину в честь Дня Победы. В том обращении лидер КНДР выразил уверенность в дальнейшем развитии и процветании России. Он также отметил важность защиты национальных интересов и суверенитета страны.

Кроме того, глава КНДР пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов в его государственной деятельности. Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме также подчеркнул и то, что Пхеньян стремится и дальше укреплять отношения с Москвой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
День России
11 июн
В России начался сокращенный рабочий день
10 июн
Ракова рассказала об изменении графика работы соцучреждений Москвы с 12 по 14 июня
9 июн
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России
8 июн
В России началась сокращенная рабочая неделя
5 июн
Выходной или сокращенный день: как россияне будут работать 11 июня 2026 года
1 июн
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в начале июня
18 мая
Как отдыхают в России в июне 2026 года: праздники, выходные и сокращенные дни
5 мая
Патриотическая акция «Катюша» набирает обороты по всей России
24 апр
Россиян ждут трехдневные выходные в честь Дня России
15 июн
«Бессмертное русское государство»: писатель Проханов призвал россиян сплотиться
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.79
0.06 83.08
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:54
«Стабильность и контроль»: Песков о банковском секторе России в условиях санкций
15:52
«Могут возникнуть нюансы»: юрист о наследстве Людмилы Чурсиной
15:48
«Ухожу из этой сферы»: сын Гурцкой готовится завершить карьеру стримера
15:45
США снова принуждают Иран к мирной сделке силой и угрозами
15:42
Минобороны РФ: взятие Охримовки расширило зону безопасности в Харьковской области
15:41
«Бурь порыв мятежный»: Захарова строками Пушкина описала просьбу послов Европы

Сейчас читают

Суд вынес приговор студенту по делу об электромопеде сына Сергея Жукова
«Больше тысячи бутонов»: Рудковская похвасталась садоводческими способностями
Митя Фомин боится идти к психологу: «Мои тайны могут быть обнародованы!»
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео