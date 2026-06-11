Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России

Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь приближающегося Дня России. Информацию передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации товарищу Владимиру Владимировичу Путину по случаю Дня России», — говорится в официальном сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ким Чен Ын также направлял поздравительную телеграмму российскому президенту Владимиру Путину в честь Дня Победы. В том обращении лидер КНДР выразил уверенность в дальнейшем развитии и процветании России. Он также отметил важность защиты национальных интересов и суверенитета страны.

Кроме того, глава КНДР пожелал российскому лидеру крепкого здоровья и успехов в его государственной деятельности. Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме также подчеркнул и то, что Пхеньян стремится и дальше укреплять отношения с Москвой.

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