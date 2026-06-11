В Московском колледже полиции открыли мемориал «Вечный зов» в честь героев СВО

В Москве открыли мемориал в честь героев спецоперации. Его установили в колледже полиции, а посвятили сотрудникам и курсантам, погибшим в зоне боевых действий. Белые каменные барельефы в виде журавлей, — как в знаменитом стихотворении Расула Гамзатова. Истории подвигов в материале корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Фронтовые кадры Романа Войленко — его последние записи, которые он снимал для семьи и друзей.

— Прислали прицел. Работает отлично, звук пишет, камера пишет.

Дома его ждали мама и три сестры, писали письма, передавали открытки. Роман погиб, освобождая Запорожскую область. В сентябре его блиндаж попал под плотный огонь, он принял бой, хотя силы были не равны. Роман до конца остался верен воинскому долгу.

«Никогда он не предавал друзей. Даже если кто-то нашкодничал, ему говорили: „Рома, докладывай, кто что“, он — никогда. Потому что был командиром взвода», — рассказала мама Романа Войленко Надежда Русу.

Это первое звание Романа, которое он получил, еще будучи курсантом Московского колледжа полиции. В этот день здесь вспоминают каждого выпускника, который отправился на фронт, и каждого, кто не вернулся.

Пять фамилий и пять подвигов, которые навсегда увековечены в образе журавлей. Так сотрудники, преподаватели и курсанты открыли памятный мемориал «Вечный зов» в стенах колледжа полиции.

Джавидан Думанлы еле сдерживает слезы, возлагая цветы напротив фамилии старшего брата — Субхана. Они вместе учились в колледже с разницей в несколько лет. Субхан отправился на СВО в 2022 году, участвовал в боях в самых горячих точках — Мариуполь, Артемовск, Азовсталь, Херсон. Там, где нужна поддержка огнем и особая помощь боевым товарищам.

«Он сказал: «Я слышу чьи-то крики, я не могу уйти. Как я брошу человека?» Я его спрашиваю: «А тебе самому не страшно?» А он говорит: «А если я так останусь?» — поделился брат Субхана Думанлы Джавидан Думанлы.

В бывшем кабинете русского языка и литературы уже многое изменилось, теперь здесь совсем другие уроки. Но преподаватель Лилия Степанова помнит все до мелочей.

— А вот здесь, в среднем ряду, в центре сидел Женя Фадин.

Когда-то тихий и скромный курсант теперь — гордость колледжа. Герой России Евгений Фадин был награжден посмертно. В 2023 году он под шквальным огнем противника бросился на помощь бойцам.

«Самое главное качество — исполнительный. То есть человек, на которого всегда можно было положиться», — сказала педагог-организатор колледжа полиции Лилия Степанова.

Их имена стали символом подвига и самопожертвования ради спасения боевых товарищей. Помочь, защитить и во что бы то ни стало выполнить поставленную задачу.

«Ребята с честью выполнили свой долг, отдали свою жизнь. И мы считаем своим долгом, чтобы они навсегда остались в строю нашего колледжа. Поэтому им посвящен этот мемориал», — подчеркнул директор колледжа полиции Сергей Михайлов.

Выпускники, как правило, несут службу в подразделениях БПЛА — помогает специальная подготовка, которую курсанты проходят в колледже.

Прямо сейчас в зоне боевых действий продолжают нести службу выпускники колледжа полиции. Есть и курсанты, которые прерывают учебу и отправляются на фронт. Есть и преподаватели, которые берут академический отпуск и идут на СВО, чтобы поддержать там уже своих боевых товарищей.

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