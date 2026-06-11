Захарова подсчитала количество инцидентов с дронами ВСУ в Европе

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 37 0

Среди государств, подвергшихся атакам, Эстония, Литва, Латвия, Греция и Финляндия.

Киев бомбит Евросоюз каждую неделю — Захарова

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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За три месяца на территории стран Евросоюза произошло 11 инцидентов, связанных с украинскими беспилотниками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат перечислила государства, где были зафиксированы подобные случаи. Среди них Эстония, Литва, Латвия, Греция и Финляндия.

«Итого: одиннадцать подтвержденных инцидентов за три месяца. Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз», — написала Захарова.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, последствия этих событий уже ощущаются в ряде стран Европы. Она указала на политический кризис в Латвии, логистические трудности в Финляндии, а также экологические и социальные проблемы, которые, по ее мнению, затрагивают Восточную Европу.

Отдельно Захарова обратила внимание на случай с уничтожением беспилотника над территорией государства — члена НАТО. По ее словам, подобный эпизод стал первым в истории альянса. Также дипломат раскритиковала предложения о дальнейшем увеличении помощи Киеву.

«И каждый раз одно и то же: „Надо дать Киеву больше денег“. Если и вводить термин „политическое членовредительство“, то лучше иллюстрации не найти», — заключила Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европейский союз постепенно трансформируется из политического объединения в военный альянс. В настоящее время на Западе активно продвигается идея подготовки к возможному конфликту с Россией в ближайшие четыре-пять лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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