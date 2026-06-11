США внесли в стоп-лист журналиста, поддерживающего Россию и Иран

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При этом обозреватель является гражданином Штатов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Западные журналисты сейчас все чаще сталкиваются с политическим давлением из-за попыток говорить правду. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал американский обозреватель иранского происхождения Кристофер Хелали, которого фактически внесли в стоп-лист за поддержку России и Ирана. Ему закрыли возможность освещать чемпионат мира по футболу и встретиться с иранской сборной в Мексике.

Хелали уверен: ограничения на авиаперелеты стали не случайностью, а прямым следствием его работы в Иране, Донбассе и поездки в Старобельск.

«Мне отказали в посадке, потому что рейс из Китая в Мехико пересекает воздушное пространство США. И, следовательно, воздушное пространство США теперь для меня закрыто, хотя я являюсь гражданином США. В итоге я не смог полететь в Мехико, а затем в Тихуану. Там я должен был сделать репортажи с места событий. Но наша борьба продолжается. Они не могут просто заставить нас замолчать», — заявил американский блогер, журналист Кристофер Хелали.

В своих публикациях журналист говорил о предполагаемой роли США и других западных стран в гибридном противостоянии с Россией. Он также назвал происходящее не просто давлением на отдельных репортеров, а ударом по свободе журналистики.

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