Каждый будет услышан: проект поддержки уличных музыкантов «Голос Города» расширили до 35 регионов

Лидер партии «Новые люди» Нечаев: проект «Голос Города» расширили до 35 регионов

Новый сезон федерального проекта «Голос Города», направленного на поддержку уличных музыкантов, стартовал сразу в 35 российских регионах. О расширении инициативы сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«В этом году будет 35 регионов, где будет много сцен, больше сотни сцен. И все, кто будет выступать, лучшие из них соберутся в конце лета, может быть, осенью, на большой фестиваль и смогут выступить», — сказал лидер партии.

В рамках инициативы планируется развитие городских открытых площадок: их будут оборудовать необходимой техникой — микрофонами, акустическими системами и световым оснащением. Основная идея проекта заключается в создании доступных пространств, где начинающие и профессиональные артисты смогут свободно выступать, находить свою аудиторию и развиваться.

Нечаев отметил, что в стране много талантливых людей — музыкантов, поэтов и исполнителей, однако пробиться на сцену им часто мешает отсутствие связей или продюсерской поддержки. По его словам, именно для решения этой проблемы и был создан проект «Голос Города», впервые запущенный несколько лет назад в Томске.

«Давайте всем, чей голос еще не услышан, сделаем так, чтобы мы в России создали условие, чтобы этот голос был услышан. Спасибо. И сегодня будут петь с нами все желающие», — отметил Нечаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что федеральный проект от партии «Новые люди» поможет молодым специалистам устроиться на работу. В партии предлагают вернуть субсидии для работодателей, которые принимают выпускников без опыта. Благодаря такой программе, которую правительство запустило в 2022 году, было трудоустроено более 120 тысяч человек по всей стране.

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