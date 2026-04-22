«Врачи старались, теперь я»: Тарасова рассказала о самочувствии после больницы

Дарья Орлова
Она находилась в реанимации.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после выписки из больницы прокомментировала свое состояние и поблагодарила врачей за помощь. По словам наставницы, теперь многое зависит от нее самой.

«Врачи старались, теперь я стараюсь», — сказала Тарасова ТАСС.

Тарасова покинула больницу 20 апреля. Ранее ее племянник Алексей рассказывал 5-tv.ru, что тренер находилась в реанимации, однако врачам удалось стабилизировать ее состояние.

«Критический момент уже миновал, она в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении», — сказал он.

Проблемы со здоровьем накапливались годами

Последние годы легендарный тренер не скрывала, что испытывает серьезные сложности с передвижением. Осенью 2025 года она рассказывала, что практически не ходит и пользуется инвалидным креслом.

«Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога. Но она лучше уже, я по дому хожу без ничего, а так я с палочкой», — рассказала тренер в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Проблемы начались не вчера. Еще в 2013 году Тарасова перенесла тяжелую операцию на позвоночнике, после которой проходила длительную реабилитацию. При этом полностью восстановить прежнюю подвижность не удалось.

Кроме того, тренер страдает хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. В разные годы она сталкивалась с повышенным давлением, приступами мерцательной аритмии и гипертензией.

В 2024 году Тарасовой дважды за месяц вызывали скорую помощь из-за проблем с дыханием. Тогда медики рекомендовали строгие ограничения, включая специальную диету.

В 2022 году у Тарасовой диагностировали нарушения кровоснабжения мозга. Тогда появлялись опасения о более тяжелых диагнозах, однако врачи не подтвердили худшие прогнозы.

От травмы — к великой карьере

До мировой славы в тренерстве Тарасова сама была фигуристкой, но завершила спортивную карьеру всего в 19 лет после травмы плеча. Уже через год она начала работать тренером — и именно это принесло ей мировое признание.

Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Ирина Роднина, Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов. К 2004 году ее воспитанники завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь олимпийских золотых наград.

В 2008 году Тарасову включили в Зал славы мирового фигурного катания.

